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شل تتوقع تضاغف الطلب على الغاز المسال بحلول 2040

11:23 ص الخميس 20 فبراير 2020
شل تتوقع تضاغف الطلب على الغاز المسال بحلول 2040

شل

القاهرة- وكالات:

قالت رويال داتش شل، اليوم الخميس، إنها تتوقع تضاعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى 700 مليون طن بحلول 2040، مع استمرار اضطلاع الغاز بدور مهم في منظومة الطاقة منخفضة الكربون، بحسب وكالة رويترز.

ونما الطلب العالمي على الغاز المسال بنسبة 12.5% إلى 359 مليون طن العام الماضي.

ومن المتوقع أن تظل آسيا هي المنطقة المهيمنة في العقود القادمة، مع توليد جنوب وجنوب شرق آسيا أكثر من نصف الزيادة في الطلب، وفقا للوكالة.

شركة شل الغاز المسال الغاز الطبيعي

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