الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض المراعي 100 مليون دولار للتوسع بمصر والأردن

كتبت منال المصري:

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتعمير للتنمية EBRD في بيان اليوم الأربعاء، إنه وافق على ضخ قرض بقيمة 100 مليون دولار لصالح شركة المراعي للأغذية والمشروبات لتمويل الاستثمارات الجديدة بمصر والأردن.

وتعمل الشركة السعودية في مصر والأردن من خلال شركتيها "بيتي" و"طيبة"، وتملك كلا من الشركتين الفرعيتين 52% من شركة المراعي، و 48% مملوكة لشركة بيبسيكو، التي أنشأت معها المراعي المشروع المشترك الشركة الدولية لمنتجات الألبان والعصائر، في عام 2009 بحسب البيان.

وأشار البنك إلى أن القرض يسمح لشركة بيتي بتمويل طاقة إنتاجية إضافية من الألبان والعصير لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها وما يرتبط بها من احتياجات رأس المال العامل المتزايدة.

وقال طارق الشربيني، رئيس قطاع الصناعات الزراعية في جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن "المراعي شريك مهم في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ولاعب رئيسي في قطاع الأغذية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وشركة المراعي مدرجة في البورصة السعودية برأسمال سوقي يبلغ نحو 13 مليار دولار أمريكي وهي واحدة من المجموعات الغذائية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بلغت مبيعات الشركة الموحدة وإجمالي الأصول في عام 2018 3.7 مليار دولار أمريكي و 8.6 مليار دولار أمريكي على التوالي.

واستثمر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أكثر من 7.6 مليار يورو في أكثر من 165 مشروعًا في مصر والأردن منذ أن بدأ الاستثمار في البلدين بعد عام 2012.