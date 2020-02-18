بنك القاهرة: إطلاق "الإنترنت البنكي" للشركات و"الموبايل بانكينج" في 2020

كتبت- منال المصري:

قال بنك القاهرة، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم إطلاق الإنترنت البنكي للشركات خلال العام الحالي، كما سيتم إطلاق خدمة "الموبايل بانكينج" قريبا للوصول بالخدمات لمختلف شرائح العملاء لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف البنك، أنه وضع خطة تطوير مستمرة للمنتجات الرقمية، بإضافة خدمات جديدة وتنفيذ خطة تطوير شاملة لخدمة الهاتف البنكي "IVR".

وذكر أنه أصدر 450 ألف كارت ميزة للخصم المباشر أو المدفوع مقدما خلال آخر 9 أشهر من تاريخ إطلاق الكارت بالبنك، بهدف الحد من "الكاش"، ودعم خطة الدولة للشمول المالي ونشر الدفع الإلكتروني.

وأشار البنك إلى أنه يخطط لافتتاح فرعين رقميين خلال عام 2020 ليتمكن من الوصول لعدد أكبر من العملاء بشكل سهل وميسر، بالإضافة إلى ميكنة التمويل متناهي الصغر.

ويعمل البنك على بناء بنية تحتية قوية من خلال تطوير النظام الآلي الأساسي له "Core Banking System"، بحسب البيان.

وقال بنك القاهرة إنه أطلق خدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع "QR code"، كأول بنك يقدم هذه الخدمة بالسوق المصري، بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي، وذلك لدعم فئة كبيرة من التجار وتشجيعهم على استخدام الخدمة، كما نجح البنك في تفعيل الخدمة لنحو 800 تاجر حتى الآن.

وأضاف أن خدمة المحفظة الذكية المعروفة باسم "القاهرة كاش" جذبت 305 آلاف مشترك في الخدمة بنسبة تفعيل 10% خلال العام الماضي.

وأشار إلى حرصه على تنفيذ عملية تطوير شاملة لخدمات الدفع عبر محفظة الهاتف المحمول "القاهرة كاش"، وذلك من خلال إضافة خدمات جديدة سعيا للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء وتشجيعهم على الاشتراك واستخدام الخدمة، من خلال تسهيل إجراءات الاشتراك وتخفيض رسوم استخدام الخدمة.