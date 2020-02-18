وزيرة التعاون الدولي: 21% نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالشرق الأوسط

كتب- مصطفي عيد:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فاعليات منتدى المرأة بدبي، إن مشاركة المرأة في سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت منخفضة حيث تمثل 21% فقط من القوى العاملة.

وأضافت المشاط، أن المرأة تساهم بنسبة 18% في إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن نسبة 7.6% فقط من النساء في المنطقة رائدات أعمال مقارنة بنحو 11.8% للرجال، رغم ذلك هناك زيادة تدريجية في عدد رائدات الأعمال في المنطقة على الرغم ما يواجهن من تحديات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الدراسات التي قام بها صندوق النقد الدولي، أظهرت أن وجود المرأة في هذا القطاع جوهري ومهم، وله تأثير إيجابي ومباشر في الناتج القومي للدول.

وجاء ذلك خلال مشاركة رانيا المشاط، فى جلسة عن "تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول جديدة في مواجهة التحديات"، ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمى بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يشارك فيه ممثلين عن 87 دولة، وعدد من رؤساء المؤسسات الدولية على رأسهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكدت الوزيرة، على وجود فرص كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لزيادة مشاركة المرأة في مشروعات رواد الأعمال.

ودعت المشاط إلى أهمية تحقيق الشمول المالي والعمل على زيادة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإقامة شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأوضحت الوزيرة، أن المجلس القومي للمرأة يهدف إلى ارتفاع الشمول المالي من 9% إلى 18% خلال 2030.

وأضافت المشاط أن البنك المركزي أطلق عدد من المبادرات لتعزيز الشمول المالي للمرأة من خلال توقيع بروتوكول مع المجلس القومى للمرأة لتحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وتحسين أوضاع المرأة التي تعيش في المناطق الريفية وزيادة المامها بالأمور المالية، بالإضافة الى تقديم الدعم لها في مجال الأعمال التجارية.

كما أصدر البنك المركزي، تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها لأغراض قياس الشمول المالي للمرأة بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا للملكية من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة، ووفقا للملكية والإدارة من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لمرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.

وتحدث بجانب الوزيرة فى الجلسة نادية السعيد، المدير التنفيذي لبنك الاتحاد في الأردن، والدكتورة هيك هارمجارت، مديرة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، ولورا لين، رئيسة الشؤون العالمية بشركة "يو بي أس" - الولايات المتحدة الأمريكية، ومايكل أوكورفور، نائب الرئيس للاستدامة العالمية وترويج الابتكار.