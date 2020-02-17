أسعار الدولار تتراجع 39 قرشا أمام الجنيه منذ بداية 2020 (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الدولار تسارعا ملحوظا في وتيرة تراجعها أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

ووفقا للبنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام وحتى تعاملات اليوم في البنوك بنحو 39 قرشا بنسبة 2.4%، لتصل قيمة التراجع في سعر الدولار منذ بداية موجة انخفاضه في أول 2019، إلى نحو 2.26 جنيه بنسبة 12.6%.

ووصل متوسط سعر الدولار بالبنوك، اليوم الاثنين، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الارتفاع مع تزايد تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، أمس، إن مصر جذبت تدفقات أجنبية بقيمة بلغت 12 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الأحد.

وأضاف المصدر أن هذه التدفقات جاءت من مصادر متنوعة سواء من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، واستثمارات غير مباشرة، وإيرادات السياحة.

ويأتي ذلك تزامنا مع تراجع في الطلب على الدولار منذ بداية العام بعد إحجام الكثير من المستوردين عن فتح اعتمادات مستندية وإتمام صفقات استيراد مع انتشار فيروس كورونا في الصين، بحسب ما قال مسؤولون في بنوك وشركات صرافة لمصراوي، في تقرير سابق.

ويرصد مصراوي تطور متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام وحتى الآن، عبر الجراف التفاعلي التالي، بحسب بيانات البنك المركزي.