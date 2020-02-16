سعر الدولار يتراجع لأقل من 15.60 جنيه للشراء في التجاري الدولي

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه انخفاضه خلال اليوم الأحد في 6 بنوك مقارنة بمنتصف تعاملات، بينما استقر في 5 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 15.59 جنيه للشراء ليكسر حاجز 15.60 جنيه منذ بداية رحلة هبوطة، كما تراجع سعر البيع إلى 15.69 جنيه.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك مصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في الإسكندرية عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.