رانيا المشاط تبحث مع مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأنشطة المشتركة

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سارة بول، نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

ونقل البيان عن الوزيرة، ترحبيها بسارة بول، في زيارتها إلى مصر، مؤكدة حرص الحكومة على تعميق الشراكة مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع العمل على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على ربط كافة المشروعات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت المشاط على أهمية التوسع في تمويل القطاع الخاص نظرا لدوره في المشاركة في التنمية، وذلك في إطار تحقيق التكامل بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وربط أهداف التنمية المستدامة مع استثمارات القطاع الخاص ذات البعد التنموي، لتكون أنشطة متكاملة تحقق نتائج مستدامة.

ونقل البيان عن سارة بول، حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على زيادة التعاون مع مصر في اطار الاستراتيجية بين الجانبين، من أجل تحقيق قصص نجاح تنموية جديدة في مصر في مجالات متنوعة، مع تحقيق التكامل بين مشروعات الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر.

وأشادت بول ببرنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة وما يتضمنه من مشروعات تنموية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حريص على الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية في مصر.

وأشارت إلى أسبوع المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر، ويساعد الدول العربية على صياغة استراتيجيات التفكير الاستباقي لدعم المعرفة، بوصفها عنصرا رئيسيا في بناء الاقتصاد المعرفي، إذ يعمل المشاركون على طرح أفكار مبتكرة لحل التحديات التنموية والمعرفية، من أجل الوصول إلى مجتمع المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتطرقت راندا أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى المشروعات التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومنها مشروعات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 والتي تهدف الى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة.

وذكرت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاون مع وزارة التعاون الدولي من خلال مشروع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) لتنفيذ مشروعات تنموية عديدة في قرى صعيد مصر وخاصة بمحافظة قنا وبعض القرى بمحافظة الأقصر ومحافظة سوهاج من خلال بناء مهارات المجتمعات المحلية وتوفير الخدمات للمستفيدين من الشباب والشابات، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030.