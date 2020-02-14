وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب- علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع بشأن توفير برامج تدريبية وتوعوية متخصصة تهدف إلى تمكين وبناء قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة، حضر التوقيع جمال السادات رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقيادات التنفيذية بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع.

يتضمن البروتوكول، التعاون في توعية المجتمع لما تمثله من أهمية كبرى في الوقاية من الأمراض، حيث يمكن تجنب نحو 60% من حالات فقدان السمع عند الأطفال من خلال التوعية اللازمة لذويهم حول أسباب ونتائج وكيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع.

كما ينص البروتوكول على توفير دورات تدريبية من أجل تنمية مهارات أكثر من 5 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في عدة مجالات؛ وكذلك إطلاق 50 فيديو بلغة الإشارة يغطي معظم مجالات الصحة وكافة مناحي الحياة.

وقال الوزير إن البروتوكول يعكس اهتمام الوزارة بتمكين ودمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في إطار المساهمة في بناء الانسان المصري وهو الأمر الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية.

وأشار إلى أن الدور الحيوي لمبادرات المسئولية المجتمعية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو الأمر الذي يمثل مردودا إيجابيا على المواطنين، ورسالة تؤكد على أهمية عقد شراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمجابهة التحديات التي تواجه المجتمع.

وأضاف أن الوزارة حريصة على رعاية مثل هذه المبادرات الإيجابية لما في ذلك من دور هام في تنمية المجتمع والاضطلاع بدعم أولوياته.