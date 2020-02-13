أسعار الذهب ترتفع بمصر لأول مرة في 5 أيام مع زيادتها عالميا بسبب "كورونا"

كتب- مصطفى عيد:

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا لأول مرة في 5 أيام خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وذلك بعد زيادة مستوياتها عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 687 جنيها مقابل 685 جنيها أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 589 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 785 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5496 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 8.37 دولار بنسبة 0.53% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1474.43 دولار في الساعة الواحدة و15 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وأرجعت وكالة رويترز، الزيادة في أسعار الذهب اليوم إلى تبدد الآمال في تباطؤ تفشي الفيروس التاجي بعد زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين مما أدى لإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني لرويترز، "الزيادة المؤسفة في عدد الحالات في إقليم خوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى... أثرت في الميل للمخاطرة".

وأعلن الإقليم عن 242 حالة وفاة جديدة وأكد ظهور 14 ألفا و840 حالة إصابة جديدة منذ أمس الأربعاء، وهي زيادة حادة مقارنة مع 2015 حالة جديدة رُصدت في اليوم السابق بعدما بدأت الصين استخدام أسلوب جديد في التشخيص.