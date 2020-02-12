اتفاق بين مصر وتشيلي للتعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال البترول

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة البترول الوطنية الشيلية ENAP .

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، فإن الاتقاق بين الشركتين الحكوميتين لجمهورية مصر العربية وجمهورية تشيلي يمتد حتى أكتوبر 2022 .

ووقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول وأندرى روكاتا جلي تا رئيس شركة البترول الوطنية التشيلية ، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " إيجبس 2020.

وقال البيان، إن الاتفاق يأتي لتعزيز التعاون بين مصر وتشيلي في مجال تبادل الخبرات الفنية المتعلقة باستكشاف وتطوير المواد الهيدروكربونية فى الأحواض التى تعمل فيها الشركة التشيلية.

وأضاف البيان، أن الاتفاق يأتي في إطار تبادل المعلومات والخبرات في مجال الخزانات غير التقليدية، بالإضافة لدعم الرؤية الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية.