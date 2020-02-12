البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأربعاء
10:24 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
كتب- مصطفى عيد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 13991 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.21% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14009 نقاط.
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