البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 13991 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.21% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14009 نقاط.