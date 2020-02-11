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الدولار يرتفع عالميا إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

12:39 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
الدولار يرتفع عالميا إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

أسعار الدولار

القاهرة- وكالات:

ارتفع سعر الدولار عالميا إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل منافسيه، اليوم الثلاثاء، واقترب من ذروة 2019 إذ شجع انحسار تقلبات الأسعار صناديق التحوط على تكوين المراكز في العملة الامريكية عالية العائد نسبيا، بحسب وكالة رويترز.

وانحسر تذبذب الأسعار بقوة في الأشهر الأخيرة مما دفع المستثمرين للاقتراض بالعملات منخفضة العائد مثل اليورو والفرنك والاستثمار في الدولار أو العملات الأخرى عالية العائد.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.01% إلى 98.91 وهو أعلى مستوى منذ أوائل أكتوبر المااضب ويبعد أقل من واحد بالمئة عن ذروة 2019 البالغة 99.67.

وزادت العملة الأمريكية 1.6% الأسبوع الماضي، وفقا للوكالة.

واستقرت الشهية للمخاطرة بفضل تباطؤ في معدل الإصابة بالفيروس التاجي رغم ارتفاع عدد حالات الوفاة.

وصعد الدولار الاسترالي 0.3% إلى 0.6709 دولار أمريكي.

وارتفع اليوان الصيني إلى 6.9785 مقابل الدولار وأبقى بنك الشعب الصيني على متوسط السعر الاسترشادي للعملة مستقرا بشكل نسبي رغم الارتفاع الحاد للدولار خلال مساء أمس الاثنين.

أسعار الدولار سعر الدولار عالميا الدولار

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