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مع تراجعها عالميا.. كم يبلغ سعر الذهب في السوق المحلي اليوم؟

12:31 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
مع تراجعها عالميا.. كم يبلغ سعر الذهب في السوق المحلي اليوم؟

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 686 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 588 جنيها، وعيار 24 نحو 784 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5488 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاض بنحو 3.2 دولارات بنسبة 0.20% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1,568 دولارا للأوقية في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب عيار18 عيار24 جرام الذهب
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