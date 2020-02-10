أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه لأقل مستوى منذ نوفمبر 2016

كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار الدولار تراجعها أمام الجنيه في بعض البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، ووصلت إلى أدنى مستوياتها من نوفمبر الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك إلى 15.70 جنيه للشراء، وهو أقل مستوى له منذ 17 نوفمبر 2016، وإلى 15.80 جنيه للبيع، وهو أقل مستوى له منذ الثالث من نوفمبر 2016، وهو يوم تحرير سعر الصرف.

وانخفض سعر الدولار بذلك منذ بداية موجة هبوطه أمام الجنيه منذ أول العام الماضي، بنحو 2.16 جنيه بنسبة 12%، كما انخفض منذ بداية العام الجاري بنحو 29 قرشا بنسبة 1.8%.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر العملة الأمريكية قرشًا واحدًا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك البركة قرشين ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بمستواه أمس.

بينما ارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه و 15.84 جنيه للبيع.