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البورصة الأمريكية تغلق على هبوط حاد مع تزايد مخاوف فيروس كورونا

03:14 ص السبت 01 فبراير 2020
البورصة الأمريكية تغلق على هبوط حاد مع تزايد مخاوف فيروس كورونا

البورصة الأمريكية

وكالات

هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بأكثر من واحد في المئة، مع نهاية تعاملات يوم الجمعة، مع تزايد القلق بشأن النمو العالمي ووسط انتشار فيروس كورونا وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا بنحو 603.41 نقطة، أو 2.09%ليغلق عند مستوى 28256.03 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 58.14 نقطة، أو 1.77% ليغلق عند 3225.52 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 148.00 نقطة، أو 1.59% إلى 9150.94 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 2.5% وستاندرد اند بورز 2.1% وناسداك 1.8%.

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