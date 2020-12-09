3 مليارات جنيه حصيلة جمارك الدخيلة والسخنة من الضرائب والرسوم في نوفمبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة والسخنة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 2 مليار و969 مليونا و765 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وبحسب التقرير الذي تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، تم الإفراج عن مشمول 12 ألفًا و157 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك الدخيلة والسخنة لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح التقرير أنت هذه السلع والبضائع تتضمن القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول.

وأشار إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة والسخنة بلغت 667 مليونًا و496 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و290 مليونًا و623 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة والسخنة قامت بتصدير مشمول 4032 بيانًا جمركيًا خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و241 مليونًا و354 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 11 مليونًا و646 ألف جنيه.

وأضاف أن معظم أصناف هذه الصادرات من: "الألومنيوم، والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية".

ويأتي هذا التقرير ضمن الجهود المبذولة من موظفي الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.