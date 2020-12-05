البطاطس عند 1.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
كتبت-دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.75 جنيه و6 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و3.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.
البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و8 جنيهات.
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