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البطاطس عند 1.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

10:17 ص السبت 05 ديسمبر 2020
البطاطس عند 1.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة البطاطس سوق العبور

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