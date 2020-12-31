رئيس البورصة لمصراوي: نأمل عودة الطروحات لجذب المستثمرين الأجانب

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة، تأمل عودة تنفيذ الطروحات في البورصة، مرة أخرى كوسيلة لجذب استثمارات أجنبية لسوق المال.

وأوضح فريد، ردًا على سؤال لمصراوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن طرح الشركات في البورصة، يساهم في رفع وتيرة استثمار المؤسسات غير المصرية، والتي تراجعت بسبب الجائحة على جميع أصعدة الأسواق الخارجية، ونعمل حاليا على تحفيزهم.

وأضاف أنه فيما يتعلق بطروحات القطاع الحكومي فإن هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، معنية بتحديد التوقيت والشركات لعملية الطرح.

وقال فريد، إن أزمة كورونا وتداعياتها أجلت طروحات متوقعة بمليارات الجنيهات، خلال العام 2020، ومن بين هذه الطروحات بنك القاهرة والذي كان محدد له ما بين مارس وأبريل 2020.

وأوضح :"كان لدينا شركات أخرى كنا نعتقد أنه سيتم طرحها، لكن ما حدث في كورونا والإغلاق العالمي وتوقف حركة التجارة، وجدنا مستثمر لا يريد الدخول في الطرح على بيانات غير حقيقية، وبالطبع البيانات المالية والقوائم المالية في 2020 ستكون مختلفة عن 2019، كل الشركات قالت إنها تحتاج لتكون لديها رؤية أفضل بشأن المستقبل".

ووفقا لبيانات البورصة، فإن الطروحات المتوقعة التي تم تأجيلها، طرح في قطاع البنوك بقيمة نحو 5.250 مليار جنيه، وطرح في قطاع طاقة وخدمات مساندة بنحو مليار دولار، وطرح بقطاع الخدمات المالية ومصرفية بقيمة 700 مليون جنيه، وقطاع الموارد الأساسية بقيمة 121 مليون جنيه.