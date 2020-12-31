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رئيس البورصة: دعم القطاع المصرفي للتداولات ساهم في التعامل مع أزمة كورونا

03:54 م الخميس 31 ديسمبر 2020
رئيس البورصة: دعم القطاع المصرفي للتداولات ساهم في التعامل مع أزمة كورونا

محمد فريد رئيس البورصة

كتبت – شيماء حفظي:
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إعلان القطاع المصرفي ضخ استثمارات في الأوراق المالية المقيدا أعطى رسالة بأنها غير متأثرة بالتقلبات وهناك طلب مؤسسي عليها، خلال أزمة كورونا.
وأوضح فريد، خلال مؤتمر صحفي لإعلان حصاد البورصة خلال العام 2020 – إلكترونيا – اليوم الخميس، أن البورصة تمكنت من التعامل مع التداعيات من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن قانون الدمغة، ومبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ لدعم استمرارية التعاملات وذلك من خلال البنك المركزي.
وأشار فريد، إلى أن البورصة اضطرت لتاجيل عملية الإصلاح التي أعلنت البورصة استهدافها بسبب التأكد من ضمان استمرارية العمل.
وقال إن البورصة حرصت على تسهيل عمل الشركات وشركات الوساطة والعاملين بالمؤسسة لممارسة الأعمال عن بعد، خاصة في ظل ندرة الخبرات الموجودة في السوق المصرية.
وأضاف "اتخذنا العديد من الإجراءات الاحترازية، لتمكين كافة العاملين في المؤسسة من العمل من المنزل، وشركات الوساطة من العمل بأنظمة العمل عن بعد، والتواصل بينها وبين المستثمرين وان تكون الأوامر مقبولة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة والشركات".

رئيس البورصة محمد فريد

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