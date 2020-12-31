وزير البترول يقرر تعيين رئيس جديد لشركة بترول بلاعيم "بتروبل"

كتب- مصطفى عيد:

أصدر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف خالد محمد السيد موافي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول بلاعيم (بتروبل)، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

كما تضمن قرار وزير البترول تكليف محمد رشدي جلال محمود نائباً لرئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للإنتاج وتنمية الحقول، وعضواً بمجلس إدارة الشركة.

ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة قرارات متتابعة خلال الفترة الأخيرة لوزير البترول بعدد من حركات التنقلات بين جهات وشركات القطاع.