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تراجع المكرونة والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:31 ص الخميس 31 ديسمبر 2020
تراجع المكرونة والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 65 و75 جنيهًا.

كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 16 و18 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 38 و42 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 70 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور

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