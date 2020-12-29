الوكالة الإسبانية تشيد بالتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي



كتب- مصطفى عيد:

أشادت الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، بالتقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي لعام 2020، تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير".

وقال الحساب الرسمي للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي على موقع تويتر: "نهنئ وزارة التعاون الدولي، والدكتورة رانيا المشاط، على إطلاق التقرير السنوي حول الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والذي يعتبر خطوة فريدة من نوعها تنطلق من الاهتمام بالمواطن، قصة التنمية في مصر تستحق أن تروى".

وكانت وزارة التعاون الدولي أطلقت الأسبوع الماضي، تقريرها السنوي لعام 2020، والذي يحتوي على عشرة فصول تضم كافة تفاصيل الجهود التي قامت بها الوزارة التعزيز التعاون مُتعدد الأطراف، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

ويتناول التقرير التمويلات التنموية خلال 2020 والتي بلغت قيمتها 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص.

كما أطلقت وزارة التعاون الدولي، أول موقع إلكتروني تفاعلي بالعربية والإنجليزية، لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بكافة تفاصيلها، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما يعزز سرد المشاركات الدولية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبما يعظم قصة مصر التنموية في مختلف القطاعات.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم علاقات التنمية الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية وصانعي القرار ووكالات الأمم المتحدة.