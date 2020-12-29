تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الطماطم، والبطاطس بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
البصل بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
،الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و5 جنيهات.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات.
الخبر التالى:البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
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