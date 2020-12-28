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الحكومة تعلن تسوية النزاعات بين مصر وشركة "أجريوم" الكندية

02:49 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
الحكومة تعلن تسوية النزاعات بين مصر وشركة "أجريوم" الكندية

شركة نيوترين الكندية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارتا البترول والمالية إبرام اتفاق لتسوية تلك النزاعات القائمة بين شركة نيوترين الكندية "أجريوم سابقًا" وشركاتها التابعة، ومصر، والشركات التي تساهم فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل مباشر وغير مباشر، بحسب بيان مشترك من الوزارتين اليوم الاثنين.

وقالت الوزارتان إن التوصل لهذا الاتفاق يعكس حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ جيد للاستثمار عن طريق تسوية كافة المنازعات القائمة مع المستثمرين وجذب رؤوس أموال أجنبية.

وأضافت الوزارتان أنهما عقدتا، تحت إشراف اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء، العديد من المفاوضات المكثفة خلال الأشهر الماضية لمحاولة التوصل لاتفاق يحقق مصالح كافة الأطراف.

وتضمن اتفاق التسوية إنهاء لدعوى التحكيم الاستثماري المقامة ضد جمهورية مصر العربية لدى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، وكذا دعوى التحكيم التجاري المقامة ضد الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية والمنظورة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس، وفقا للبيان.

ويتم إنهاء هاتين الدعويين مقابل الاتفاق على نقل ملكية حصة شركة "نيوترين" التي تمثل 59,573,922 سهم بما يعادل 26% من إجمالي أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" إلى وزارة المالية بموجب سعر تفاوضي تم الاتفاق عليه بين الأطراف بمراعاة متوسط أسعار السوق في الفترة التي سبقت توقيع هذا الاتفاق.

شركة نيوترين الكندية الحكومة وزارة البترول

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