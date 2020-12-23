مصر والهند على رأس الدول المستثمرة بالسعودية في الربع الثالث من 2020 (جراف)



كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات تقرير حديث لمبادرة "استثمر في السعودية" التابعة لوزارة الاستثمار السعودية، أن مصر شاركت الهند على رأس الدول الأكثر استثمارا في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري من حيث عدد المشروعات.

وجاءت الهند ومصر لكل منهما 30 مشروعا من بين 306 مشروعات استثمارية أجنبية جديدة في المملكة خلال الربع الثالث مقارنة بنحو 156 مشروعا في الربع الثاني من العام بنسبة زيادة 96%، وهو ما يظهر تعافيا ملحوظا في هذا الشأن من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية الجديدة في السعودية تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 55.4% مقارنة بعدد المشروعات الأجنبية الجديدة في الربع الأول من العام والذي بلغ 350، حيث يأتي هذا الانخفاض تزامنا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وزاد عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 20.5% مقارنة بنفس الربع من عام 2019 الذي كان عدد المشروعات فيه 254 مشروعا.

وتوزعت المشروعات الاستثمارية الأجنبية الجديدة في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2020 بين 98 مشروعا في يوليو، و89 مشروعا في أغسطس، و119 مشروعا في سبتمبر الذي شهد زيادة ملحوظة سواء مقارنة بأغسطس أو مقارنة بنفس الشهر من 2019 حيث كان عدد المشروعات 82 مشروعا.

وكان 68% من المشروعات الأجنبية الجديدة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري ملكية أجنبية بالكامل، بينما كان 32% من هذه المشروعات عبارة عن مشروعات مشتركة مع مستثمرين سعوديين.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي أبرز 7 دول استثمرت في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري من حيث عدد المشروعات، وفقا لبيانات تقرير وزارة الاستثمار السعودية.