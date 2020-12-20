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تراجع الطماطم وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:32 ص الأحد 20 ديسمبر 2020
تراجع الطماطم وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

الطماطم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم 75 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي 50 قرشا.

وفي المقابل استقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 75 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

.الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3.5 و5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الطماطم أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور

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