قصة تسوية خلاف استمر 8 سنوات حول مصنع دمياط للغاز الطبيعي (فيديوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

توصلت شركة إيني الإيطالية لاتفاق ينهي خلافا حول مصنع دمياط لتسييل الغاز الطبيعي، استمر لمدة 8 سنوات.

ويسمح الاتفاق بإعادة تشغيل المصنع بحلول الربع الأول من عام 2021، مما يعد خطوة هامة في طريق مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

ويشرح الفيديو التالي قصة هذا الخلاف وكيف يسمح حله بتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة.