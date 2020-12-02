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قصة تسوية خلاف استمر 8 سنوات حول مصنع دمياط للغاز الطبيعي (فيديوجرافيك)

03:53 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
قصة تسوية خلاف استمر 8 سنوات حول مصنع دمياط للغاز الطبيعي (فيديوجرافيك)

شركة إيني الإيطالية

كتبت- ياسمين سليم:
توصلت شركة إيني الإيطالية لاتفاق ينهي خلافا حول مصنع دمياط لتسييل الغاز الطبيعي، استمر لمدة 8 سنوات.
ويسمح الاتفاق بإعادة تشغيل المصنع بحلول الربع الأول من عام 2021، مما يعد خطوة هامة في طريق مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.
ويشرح الفيديو التالي قصة هذا الخلاف وكيف يسمح حله بتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة.

شركة ايني الإيطالية الغاز المسال دمياط

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