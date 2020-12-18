الموجة الثانية لكورونا ترفع الطلب على أدوية المكملات الغذائية 20%

كتبت- شيرين صلاح:

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك زيادة 20% في الإقبال على شراء أدوية المكملات الغذائية بالصيدليات مع دخول الموجة الثانية لكورونا بمصر وزيادة أعداد الإصابات.

وأضاف عوف، أن هذه النسبة لا تعد كبيرة مقارنة بنفس بنسبة الإقبال مع زيادة أعداد الإصابة خلال الموجة الأولى لكورونا.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن تراجع قوة الإقبال على شراء هذه النوعيات من الأدوية خلال الموجة الثانية، يأتي بسبب حالة الخوف والقلق لدى المواطنين قلت عن الموجة الأولى تجاه الفيروس.

وشهد الطلب على أدوية المناعة والمكملات الغذائية بالصيدليات ارتفاعا خلال الموجة الأولى لكورونا، حيث قفز الطلب على مستحضرات الفيتامينات والحديد والزنك بنسبة تصل إلى 300%، وفقا لقول عوف في وقت سابق لمصراوي.

وذكر عوف، أن جميع أدوية المناعة والمكملات الغذائية متوفرة بالصيدليات ولا يوجد نقص بأي منها، مشيرا إلى أن هناك بين 30 و40 شركة أدوية تنتج هذه النوعيات وضخها بالأسواق بالكميات المطلوبة لكل صيدلية.

وتسببت الموجة الأولى لكورونا بمصر في نقص نوعيات معينة من الأدوية من الصيدليات مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية، نظرا للإقبال الشديد عليها وتخزينها.