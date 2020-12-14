خدمات جوجل تعود للعمل في مصر بعد عطل مفاجئ

كتب- علاء حجاج:

عادت خدمات جوجل للعمل من جديد بعد عطل مفاجئ في مصر أثر على استخدامات يوتيوب وجي ميل ومحرك البحث وبلاي ستور.

وطال العطل خدمات جوجل في شتى أنحاء العالم، ولم تعلق شركة جوجل حتى الآن على سبب العطل الذي أصاب خدماتها، غير أن مستخدمي يوتيوب تلقوا رسالة أثناء تعطل الخدمة مفادها وجود عطل في السيرفر.