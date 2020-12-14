البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.2% إلى مستوى 11025 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% إلى مستوى 11003 نقطة.
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