تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات بين 30 قرشا و1.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة والرومان 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2.75 و3.25 جنيه، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.75و2.75 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و2.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.