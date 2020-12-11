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بعدما قفزت 15 جنيهًا أول الشهر.. ماذا فعلت أسعار الذهب في أسبوع؟

01:21 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
بعدما قفزت 15 جنيهًا أول الشهر.. ماذا فعلت أسعار الذهب في أسبوع؟

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في مصر، بعدما قفزت 15 جنيهًا للجرام في أول أسبوع بشهر ديسمبر الجاري.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة، 801 جنيه وهو نفس سعر الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 686.6 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 915.4 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6408 جنيهات.

وكان سعر جرام الذهب عيار 21 قفز خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الجاري 15 جنيهًا؛ ليسجل 801 جنيه مقابل 786 جنيهًا، في 27 نوفمبر الماضي.

أسعار الذهب

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