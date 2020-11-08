وزير البترول يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بلجنة ماسبيرو بالقاهرة

كتب- مصطفى عيد:

أدلى طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بصوته صباح اليوم الأحد، في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك باللجنة الانتخابية بماسبيرو بمحافظة القاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد الملا حرصه الدائم على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية التي تدعم جهود الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وقال إن المؤسسات النيابية والدستورية والقانونية بالدولة تؤدي دوراً مهماً في دعم ومساندة تنفيذ خطط الدولة التنموية المستهدفة من خلال تشريع وإصدار القوانين اللازمة والمحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة بوجه عام وقطاع البترول والثروة المعدنية بشكل خاص.

وأضاف الوزير أن ذلك يدعم تحقيق المزيد من الاكتشافات البترولية والغازية التي تساهم في تعظيم إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز، ويدعم كذلك الاستغلال الأمثل لثرواتها التعدينية.

ودعا الملا جميع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب إلى النزول والمشاركة الواعية والفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأشار إلى أن قطاع البترول اتخذ عدداً من الإجراءات اللازمة للتيسير على العاملين بكافة المواقع البترولية لضمان مشاركتهم والإدلاء بأصواتهم بكل حرية مع التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظاً على العاملين وأسرهم.