الإحصاء: 6.8% ارتفاعًا في حالات الطلاق و4.6% في حالات الزواج خلال 2019

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفعت حالات الطلاق خلال العام الماضي بنسبة 6.8%، في المقابل ارتفعت عقود الزواج 4.6%، مقارنة بعام 2018، بحسب النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019، الذي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وبلغ عدد عقود الزواج 927844 عقدًا عام 2019 مقـابل 887315 عقدًا عام 2018، بينما بلغت عدد اشهادات الطلاق 225929 اشهادًا عام 2019 مقابل 211554 اشهادًا عام 2018.

وارتفع عدد عقود الزواج في الحضر بنسبة 5.4% في عام 2019 لتمثل 41.5٪ من جملة العقود، مقابل عدد عقود الزواج في الريف التي تمثل 58.5٪ من جملة العقود بنسبة زيادة قدرها 4%، وفقًا للبيانات الإحصاء.

كانت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 372272 عقداً تمثل 40.1٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (من 60 إلى أقل من 65 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 7518 عقـــداً تمثل 0.8٪ من جملة العقود.

بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9.4 في الألف عام 2019 مقابل 9.1 في الألف عام 2018.

ومعدل الزواج هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفس العام، بحسب البيان.

وبلغ عدد اشهادات الطلاق في الحضر 53.8٪ من جملة الاشهادات بنسبة انخفاض قدرها 0.1٪ عن عام 2018/ في سجل عدد إشهادات الطلاق في الريف 46.2٪ من جملة الإشهادات بنسبة زيادة قدرها 16.2٪.

وسجلت أعلى نسبة طلاق بالنسبة للرجال في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) بنسبة 20,4٪ من إجمالي حالات الطلاق بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) بنسبة 0,2 ٪ من جملة الاشهادات.

وبلغت أعلى نسبة طلاق بالنسبة للسيدات في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) ً بنسبة 18.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) بنسبة 0,6٪ من جملة الإشهادات.

سجلت أعلى نسبة طلاق للرجال في الحاصلين على شهادة متوسطة بنسبة 35.7٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 339 إشهاداً بنسبة 0,2٪ من جملة الاشهادات

سجلت أعلى نسبة طلاق في السيدات في الحاصلات على شهادة متوسطة بنسبة 32.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلات على درجة جامعية عليا بنسبة 0,1٪ من جملة الاشهادات.

بلغ معدل الطلاق 2.3 في الألف عام 2019 مقابل 2.2 في الألف عام 2018، وهو عدد اشهادات الطـلاق التي تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في نفـس العام.

بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11819 حكمًا عام 2019 مقابل 8542 حكمًا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 38.4٪ من جملة الأحكام.

سجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 10447 حكمًا بنسبة 88.4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة حيث بلغ عدد الأحكام بـها 1 أحكام تمثل 0,01٪ من جملة الأحكام النهائية.