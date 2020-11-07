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أسعار الذهب تواصل التحليق في مصر والجرام يصعد 12 جنيهًا في 3 أيام

01:06 م السبت 07 نوفمبر 2020
أسعار الذهب تواصل التحليق في مصر والجرام يصعد 12 جنيهًا في 3 أيام

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب، ارتفاعها في مصر لليوم الثالث على التوالي، وزاد سعر الجرام اليوم السبت 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 850 جنيهًا مقابل 847 جنيهًا أمس.

ومنذ يوم الخميس الماضي صعد جرام بقيمة تبلغ نحو 12 جنيهًا في 3 أيام.

ووصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 729 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 971 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6800 جنيه.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس مسجلة ارتفاعا نسبته 0.25%.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر أوقية الذهب 1951.7 دولار في نهاية تعاملات أمس.

واليوم والغد عطلة بالبورصات العالمية.

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