البريد يستعد للموجة الثانية المحتملة لكورونا بإجراءات احترازية مشددة

كتب-علاء حجاج:

أصدرت الهيئة القومية للبريد منشورًا لموظفيها بعدد من الإجراءات الاحترازية استعدادًا لموجة ثانية محتملة لفيروس كورونا.

وشددت الهيئة على موظفيها اتخاذ 5 إجراءات احترازية، وبحسب المنشور الذي وزع على مكاتب البريد، نهاية الشهر الماضي فإن الهيئة أكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاءت إجراءات التي طلبت الهيئة تنفيذها على النحو التالي:

1-الالتزام بالتباعد بين العاملين من خلال ترك مسافة آمنة.

2-التهوية الجيدة لأماكن العمل والحد من التزاحم.

3 توفير المستلزمات الوقائية داخل المقرات من المطهرات والكمامات والتنبيه بتعقيم وغسل اليدين باستمرار.

4-التشديد على الالتزام بارتداء الكمامات داخل مقرات العمل بالنسبة لكل من العاملين والعملاء.

5-إيقاف العمل بنظام البصمة الإلكترونية.

وكانت الهيئة القومية للبريد قد اتخذت منذ مارس الماضي عدة إجراءات للوقاية من كورونا واستهدفت منافذ التوزيع والمكاتب في المقام الأول.

وكانت أبرز الإجراءات تعقيم المكاتب يومياً وارتداء قفازات طبية وكمامات وغسل اليدين باستمرار.

وسجلت مصر أمس الجمعة 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، بجانب 14 حالة وفاة جديدة، بحسب بيان وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و6343 حالة وفاة.