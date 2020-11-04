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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:12 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الخضر والفاكهة


كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بيت 3.5 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
البصل بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.
الكوسة بين 3 و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال السكري بين 7 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال أبو سرة بين 3 و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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