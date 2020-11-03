أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر.. والجرام يصعد 5 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، لتصبح قيمة الزيادة خلال اليومين الأخيرين 9 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 830 جنيهًا مقابل 825 جنيهًا أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 711 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 949 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6640 جنيهًا.

عالميًا ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.17% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 3.31 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1898 دولارًا في تمام الساعة 12:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.