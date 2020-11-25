هيئة الاستثمار تشارك في معرض "بيزنكس 2020" لعرض الفرص الاستثمارية

كتب- مصطفى عيد:

تشارك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في المعرض والمؤتمر الدولي الثالث للاستثمار والامتيازات والتوكيلات التجارية "بيزنكس 2020"، والمزمع انعقاده خلال يومي 9 و10 ديسمبر المقبل في دورته الثالثة، بحسب بيان من الشركة المنظمة للمعرض اليوم الأربعاء.

وقال محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة سوف تشارك في المعرض من خلال تواجد مجموعة عمل للرد على كافة الاستفسارات والإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات وتقديم خدمات ما بعد التأسيس، وفقا للبيان.

وأضاف أن مجموعة العمل ستقوم بعرض فرص استثمارية متكاملة بهدف تسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى بحث الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية للبلاد، فضلاً عن مشاركة مركز "فكرتك شركتك" التابع لهيئة الاستثمار لمساعدة الشركات الناشئة وتعريفهم بسبل الدعم الفني المقدم من المركز في هذا الشأن.

وأكد عبد الوهاب حرص هيئة الاستثمار على تهيئة مناخ الاستثمار وجعله أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير وميكنة الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمات المستثمرين.

يذكر أنه من المنتظر أن يشارك في فعاليات معرض ومؤتمر "بيزنكس 2020" الدولي عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية في القطاعات المختلفة.