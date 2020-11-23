لأول مرة.. بتروجت تشارك في تنفيذ أولى مراحل الخط الرابع للمترو

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكامل الوزير وزير النقل، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وسفير اليابان بالقاهرة، التوقيع على عقد تنفيذ الأعمال الاعتيادية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (حي الأشجار - عمرو بن العاص) والتي تربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة القاهرة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، تم توقيع العقد بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف الشركات المصرية المنفذة لهذه المرحلة والمكون من شركة بتروجت، وشركات المقاولون العرب، وأبناء حسن علام، وكونكورد، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض النقل الذكي واللوجستيات.

ووقع العقد كل من وليد لطفي رئيس شركة بتروجت ورؤساء الشركات المشاركة بالتحالف، وعصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وقال وزير البترول، عقب التوقيع، إن شركات قطاع البترول المتخصصة في الأعمال الإنشائية والهندسية تساهم في تلبية احتياجات الدولة في المشروعات القومية التي تسهم في التعمير والتنمية وخدمة المواطن وتضيف إلى البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن بتروجت شاركت بكفاءة في مشروعات قناة السويس الجديدة، وأنفاق القناة، والمشروع القومي للطرق، ومشروعات الصوامع، وغيرها من المشروعات.

وذكر الوزير أن المشاركة في تنفيذ مشروعات قومية وحيوية يعكس نجاح الشركات البترولية في تنويع أعمالها وأنشطتها وتلبية احتياجات الدولة في مجالات عديدة.

وأوضح أن المشاركة في هذه المشروعات أيضا يعكس تحقيق نقلة لهذه الشركات من كونها متخصصة بالأساس في تنفيذ مشروعات البترول والغاز داخل مصر وخارجها إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

ووفقا للبيان، يأتي المشروع في إطار جهود تطوير مترو الأنفاق وتوسعة شبكاته وتيسير الحركة وتخفيف الازدحام، ويمتد مسار هذه المرحلة من مدينة 6 أكتوبر بمنطقة الأشجار حتى منطقة الملك الصالح وتنتهي بمحطة عمرو بن العاص بالفسطاط بالقاهرة بطول 19 كيلومترا وتضم 17 محطة.

ويتم تمويل تنفيذ هذه المرحلة من الخط الرابع للمترو من خلال وكالة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) على أن تبدأ المرحلة الثانية من منطقة الملك الصالح حتى القاهرة الجديدة لتحقيق الربط المستهدف بكفاءة.

وقال رئيس شركة بتروجت إن مجال عمل الشركة في المشروع يشمل تنفيذ مرحلة حفر نفقي بطول 6.5 كيلومتر من مدينة 6 أكتوبر وحتى منتصف شارع الهرم، علاوة على إنشاء 3 محطات سطحية ونفقية، وموقع للصيانة.