تمثل 85% من اقتصاد العالم.. دول مجموعة العشرين في أرقام

كتبت- ياسمين سليم:

تُختتم قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية اليوم الأحد بعد أن ترأستها السعودية، لأول مرة في واحدة من أصعب القمم نظرًا لما يمر به العالم من ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتضم مجموعة العشرين الاتحاد الأوروبي، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وكشفت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين، أنهم سوف يتعهدون في ختام قمتهم اليوم الأحد، بتمويل عمليات توزيع لقاحات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بشكل عادل، فضلاً عن الأدوية والفحوص الخاصة بالوباء، حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة.

وخلال الشهور الماضية عانت دول مجموعة العشرين مثل غيرها من أزمة اقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق كبير في العالم أجمع.

وتوضح السطور التالية أبرز الأرقام الخاصة باقتصادات مجموعة العشرين، وتأثير كورونا عليها:

انكمش اقتصاد دول مجموعة العشرين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.6%، وفي الربع الثاني زادت نسبة الانكماش في الربع الثاني لتصل إلى 6.9%.

والانكماش يعني تحقيق نمو سلبي وهو ما ينعكس على تراجع معدلات الإنتاج و التشغيل.

يبلغ حجم اقتصاد مجموعة العشرين 63.1 تريليون دولار، وتمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستحوذ على 75% من حجم التجارة العالمية.

تعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في مجموعة العشرين، ويبلغ حجم اقتصادها 20.9 تريليون دولار، أما أصغر اقتصاد في المجموعة هو جنوب أفريقيا بقيمة 368 مليار دولار، بحسب بيانات لتلفزيون CNBC العربية.

يبلغ أكبر نصيب للفرد من الناتج المحلي في المجموعة في أستراليا بقيمة 57.4 ألف دولار، بينما أقل نصيب للفرد من الناتج المحلي في المجموعة هي الهند بقيمة 1723 دولارًا.

تستحوذ الأرجنتين على أعلى سعر فائدة في المجموعة بنسبة 36%، فيما يأتي أقل سعر للفائدة في المجموعة في اليابان بنسبة -0.1%.

تترأس السعودية القمة هذا العام لأول مرة في تاريخها، ويبلع حجم اقتصادها 782.5 مليار دولار، بما يمثل 1.2% من الناتج الإجمالي للمجموعة وتحتل المرتبة 16 في ترتيب المجموعة العشرين.

تحتل السعودية المرتبة الرابعة من حيث الاحتياطات الأجنبية في المجموعة بقيمة 490 مليار دولار وتشكل 6% من إجمالي احتياطات المجموعة، وهي الثانية ضمن أقل نسب الدين الحكومي للناتج المحلي بنسبة 19%.