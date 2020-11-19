انخفاض البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 17 و19 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

وصعد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و80 جنيها، كما صعد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.