عملة بيتكوين ترتفع 30% في نوفمبر مع عودة النظر إليها كملاذ آمن

كتب- مصطفى عيد:

واصلت العملة الرقمية "بيتكوين" ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأحد، لتسجل صعودا كبيرا منذ بداية الشهر الجاري وصل إلى نحو 4200 دولار بنسبة زيادة 30.5%.

وسجلت عملة بيتكوين في آخر تعاملات نحو 18 ألف دولار، في الثالثة و45 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفعت بنحو 5.91% خلال تعاملات اليوم حتى هذا الوقت، وفقا لموقع "كوين ماركت كاب"، بينما بدأت العملة تعاملات الشهر الجاري على سعر نحو 13.8 ألف دولار.

وبحسب شبكة بي بي سي، قال بعض المحللين إن جائحة كورونا المستجد شجعت المستثمرين على إعادة تقييم التوقعات طويلة الأجل لبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

ولكن، وفقا للشبكة، لا تزال هناك مخاوف بشأن التداول الاحتيالي في العملات المشفرة بعد سلسلة من الاختراقات البارزة.

وقالت إنه خلال أوقات التقلبات، يميل المستثمرون إلى نقل أموالهم من الأسهم إلى ما يعتبر ملاذات أكثر أمانًا، مثل النقد والذهب.

ويشعر البعض الآن أنه يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها ملاذ من تقلبات سوق الأسهم، وفقا لبي بي سي.

وقال إدوارد مويا من شركة "Oanda" التجارية: "لقد عطل كوفيد 19 التجارة التقليدية للملاذ الآمن وعدم قدرة الذهب على التفوق في الأداء. أجبرت فترات النفور الشديد من المخاطرة العديد من المتداولين على التنويع في بيتكوين".

أحد عوامل الجذب في بيتكوين هو العرض المحدود، والذي يبلغ حده الأقصى 21 مليون بيتكوين، وفقا لبي بي سي.

ويشعر البعض أن هذه الندرة توفر قيمة فطرية وتحمي بيتكوين من التضخم، الذي أصبح مصدر قلق.

لكن شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار وكبير الاقتصاديين في AMP Capital، حذر من اللجوء إلى بيتكوين.

وقال إن تقلبها الهائل بالكاد يجعل من الصعب أن تصبح ملاذًا آمنًا كمخزن للقيمة. "لدي ثقة أكبر بكثير في أن العملة الورقية بقيمة 50 دولارًا في محفظتي تحتفظ بقيمتها بمرور الوقت مقارنة بعملة البيتكوين ، والتي يبدو أنها ترتد مثل اليويو"، وفقا لبي بي سي.