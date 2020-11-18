مبيعات محلية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% إلى مستوى 10989 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 2.08 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 2.02 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 60.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.66% إلى مستوى 11063 نقطة.