معدل البطالة يتجاوز تداعيات كورونا ويهبط لأدنى مستوى في 31 عاما (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة تراجع إلى أدنى مستوياته في نحو 31 عاما خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد ارتفاعا ملحوظا في الربع الثاني تزامنا مع أزمة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية للحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، وصل معدل البطالة في مصر إلى 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 9.6% خلال الربع الثاني من العام.

وجاء ذلك بعد أن ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول والذي سجل خلاله 7.7%، وفقا لبيانات الجهاز.

وكسر معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2020 المستوى الذي وصل إليه في الربع الثاني من العام الماضي عند 7.5%، وهو الذي أشار إليه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في إنفوجرافيك أصدره في أكتوبر 2019 بأنه أقل مستوى لمعدل البطالة في 30 عاما.

وأرجع الجهاز تراجع معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطورات معدل البطالة منذ الربع الثاني من العام الماضي وحتى آخر البيانات في الربع الثالث من العام الحالي، بحسب جهاز الإحصاء.