أرباح بالم هيلز تتضاعف في الربع الثالث.. والشركة تستحوذ على أرض جديدة غرب القاهرة

كتبت-ياسمين سليم:

تضاعف صافي أرباح شركة بالم هيلز للتعمير خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بحسب ما أظهرته نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الاثنين.

وسجلت أرباح الشركة بعد الضرائب 254.5 مليون جنيه في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 مقارنة بـ 124.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 39% في الربع الثالث من العام لتصل إلى حوالي 1.5 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وخلال أول 9 أشهر من العام الجاري انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 10% لتصل إلى 536.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 595 مليون جنيه في نفس الفترة عام 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة في أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 2% لتصل إلى 3.54 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان منفصل للبورصة اليوم إنها استحوذت على قطعة أرض مخصصة للتطوير التجاري تمتد على مساحة تعادل 41 فدانًا بغرب القاهرة خلال مناقصة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصافي قيمة حالية لسعر المتر تبلغ 3620 جنيها للمتر المربع.

وأوضحت الشركة أنها ستسدد 35% كدفعة مقدمة وستدفع المتبقي على مدار 3 سنوات بدفعات ربع سنوية.

ووفقًا للبيان فإن الأرض في موقع استراتيجي في قلب بالم هيلز أكتوبر بين المراحل 1-5 ومشروع بامبو، وسيتم تحويلها بعد ذلك إلى نقطة محورية في بالم هيلز أكتوبر الجديد.

وتتوقع الشركة أن يكون لديها مساحة مبنية تصل إلى 98 ألف متر مربع على أن تبدأ التسليمات بعد 4.5 سنة.

وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة والمجموعة التنفيذية، إن الأرض الجديدة ستعود بالإضافة على محفظة أراضي بالم هيلز بفوائد اقتصادية متوسطة إلى طويلة الأجل وسيولة إضافية من خلال تدفقات نقدية متكررة من المشروعات التجارية المتوقعة في بالم هيلز أكتوبر.

ويتوقع منصور أن يستهدف المشروع حوالي 50 ألف نسمة في مشروعات الشركة القائمة والمحيطة بالشيخ زايد و6 أكتوبر.

وأضاف أن الأرض ستتيح فرصة استثمارية من خلال إمكانية الشراكة مع علامات تجارية وسلاسل تجزئة عالمية بغرض إنشاء وجهة جديدة في وسط المدينة الجديدة في بالم هيلز.

وتعتبر شركة بالم هيلز من الشركات الكبرى في مجال التطوير العقاري في مصر، وتمتلك محفظة من أكبر محافظ الأراضي تنوعا على مساحة 42.3 مليون متر مربع.

وتطور الشركة حاليًا 9 مشروعات، منهم 3 مشروعات بغرب القاهرة و4 مشروعات بشرق القاهرة، و4 مشروعات بالساحل الشمالي والإسكندرية والعين السخنة بإجمالي مبيعات متراكمة 15 مليار جنيه، وفقًا للبيان.