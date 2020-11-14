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قفزة جديدة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 7 جنيهات بالسوق المحلي

11:58 ص السبت 14 نوفمبر 2020
قفزة جديدة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 7 جنيهات بالسوق المحلي

كتبت-دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب، ارتفاعها في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، مع زيادة سعر الخام الأصفر عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز بنحو 7 جنيهات؛ لتسجل اليوم 827 جنيهًا مقابل 820 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 710 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 944 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6725 جنيهًا.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.66% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1889.2 دولار في نهاية تداولات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

واليوم والغد إجازة رسمية بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب

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