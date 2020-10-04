قبل قرار مرتقب بشأنها.. كيف تحركت أسعار البنزين والسولار منذ تحريرها؟ (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

تعلن الحكومة خلال أيام قليلة قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار، التي تقوم بمراجعتها كل 3 أشهر، وهي الأسعار التي ستستمر لهذه المنتجات حتى نهاية العام.

وكانت الحكومة أعلنت الوصول بأسعار عدد من المنتجات البترولية إلى التكلفة في يوليو 2019 والعمل بآلية التسعير التلقائي لهذه المنتجات عبر اتخاذ قرار بتثبيت أو زيادة أو خفض أسعارها كل 3 أشهر بحد أقصى 10%.

ويتحكم في صنع قرار اللجنة عاملان مهمان هما تطور أسعار البترول والمنتجات البترولية عالميا خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة على القرار، بالإضافة إلى تحركات أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال نفس الفترة.

واتخذت اللجنة 4 قرارات منذ تحرير أسعار البنزين والسولار في يوليو 2019، وهي خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر وتثبيت السولار في أكتوبر 2019، وتثبيت أسعار البنزين والسولار في يناير 2020، وخفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر وتثبيت السولار في أبريل 2020، وتثبيت أسعار البنزين والسولار في يوليو 2020.

وتوقعت منى بدير كبيرة المحللين ببنك استثمار برايم، في تقرير سابق لمصراوي، أن تثبت لجنة تسعير الوقود أسعار البنزين والسولار خلال اجتماعها المقبل، بينما رجحت أن يتم خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع.

واتفق مدحت يوسف نائب هيئة البترول الأسبق، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، مع منى بدير على التوقع بتثبيت أسعار البنزين والسولار.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ عملها، وكيف تطورت أسعار البنزين والسولار بسبب هذه القرارات.

اقرأ أيضا:

الحكومة تستعد لتحديد مصير أسعار البنزين وسط توقعات بتثبيتها