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سوديك تسند عقود مقاولات بأكثر من 1.7 مليار جنيه بمشروع EDNC بالقاهرة الجديدة

01:12 م الأحد 04 أكتوبر 2020
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قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في بيان اليوم الأحد إنها ستبدأ تسليم مشروع EDNCوهو الجزء التجاري في مشروع إيستاون بالقاهرة الجديدة العام المقبل.

وأضافت أن مشروع EDNC عبارة عن 90 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومتاجر التجزئة.

وقالت سوديك إنها أسندت عقود انشاءات بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.7 مليار جنيه، لتبدأ عمليات التسليم في 2021.

وأضافت أنه قد تم استكمال أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية بالمشروع بما في ذلك كافة الهياكل الخرسانية للمباني.

وتبلغ المساحة البنائية الإجمالية لمجمع EDNC التجاري 22,250 متر مربع، وهو يقع على شارع التسعين مباشرة قرب الجامعة الأمريكية.

وتبلغ المساحة البنائية الإجمالية لمجمع مكاتب EDNC حوالي 63 ألف متر مربع، ويتألف من مباني 4 أدوار.

سوديك مشروع EDNC القاهرة الجديدة

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