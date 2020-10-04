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ارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

10:45 ص الأحد 04 أكتوبر 2020
ارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و70 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم عند 39 و45 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور

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